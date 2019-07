Surdykowski: Na trwogę!

No i będzie, oczywiście. Jeśli partia uzależnia od siebie sądy, media, likwiduje służbę cywilną, zmienia programy szkolne i ogranicza samorządy, to nie po to, żeby cieszyć się posiadaniem, tylko w konkretnym celu politycznym. Żeby manipulować wyborami, zgnoić w kryminale przeciwników, obsadzić wszystko swoimi przydupasami, całą resztę ogłupić w propagandowym młynie. Jeśli PiS wygra jesienne wybory, będą to prawdopodobnie ostatnie wolne wybory w Polsce. A my udajemy, że z demokracją nic ważnego się nie dzieje, podobnie tak jak z klimatem, chociaż obie klęski będą nieodwracalne. Cała różnica w tym, że teraz będziemy cierpieć na równi z wnukami.