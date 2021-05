Marek A. Cichocki: Polska w czwartej dekadzie

Dzisiaj warto wracać do tej prostej politycznej prawdy mówiącej o naszym położeniu, nie tylko z powodu wydanego właśnie przez Ośrodek KARTA zbioru publicystyki Kisiela pod znamiennym tytułem „Reakcjonista". Kisielewski pisał o polskiej geopolityce oczywiście w innych czasach i okolicznościach, ale prawda o naszym położeniu się nie zmieniła.

Od czasów Kisiela wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmieniła się Polska i przez ostatnie trzy dekady stała się znaczącym gospodarczo i politycznie krajem w Europie. Nie tylko my sami staramy się często tego faktu nie dostrzegać, ale lekceważą go zwykle także inni. Polska ma coraz większe znaczenie gospodarcze przede wszystkim dla Niemiec w ich polityce w Europie. Z kolei dla Ameryki jesteśmy coraz ważniejszym punktem oparcia w nieuchronnej rozgrywce z Rosją o losy Ukrainy, która prędzej czy później musi nastąpić. Pytanie tylko, jakie konkretne wnioski wyciągniemy my sami dla siebie z tych dwóch kwestii.