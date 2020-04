Witold M. Orłowski: Cieszę się, że premier popiera pomysł zwiększenia kompetencji UE

Odbiciem aktywności, którą ustaliły dla Unii kraje członkowskie, jest skala unijnego budżetu. Stanowi jedynie 1 proc. PKB, bo taką właśnie składkę zgodziły się przekazywać do wspólnego kotła rządy krajów członkowskich. My też płacimy tylko tyle, ale otrzymujemy znacznie więcej, bo około 3 proc. PKB rocznie. Dzieje się tak dlatego, że wydatki budżetowe dzielone są według potrzeb – a my potrzebujemy na rozwój więcej niż kraje bogatsze. Stąd właśnie potężny napływ funduszy strukturalnych, finansujących ponad połowę polskich inwestycji publicznych (a więc nieco więcej niż tylko remonty chodników).

Po pierwsze, Komisja Europejska musi otrzymać znacznie większy mandat do działania niż do tej pory. Pomysłem na nowy plan Marshalla jest to, by Komisja na podstawie kapitału dostarczonego przez kraje członkowskie pożyczyła wielokrotnie większą sumę pieniędzy z rynku i stworzyła ogromny fundusz rozwojowy. Ale to oznacza wspólne zadłużanie się – coś, co bardzo nie podoba się Niemcom. Dość trudno ich będzie przekonać krajowi, który właśnie grzmi, że zmusi ich do wypłaty odszkodowań za wojnę.