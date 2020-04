Kryzys stwarza okazje inwestycyjne

Poniżej dalsza część artykułu

Sytuacja w kolejnych okresach powinna być stabilna, o ile nie wydarzy się jakaś katastrofa" – jeszcze do niedawna taka formułka towarzyszyła prognozom wygłaszanym na rynku nieruchomości i zapewnie mało kto przywiązywał wagę do wieńczącego ją zastrzeżenia. Pandemia koronawirusa i idące za nią administracyjne restrykcje wywołały nagły wielopłaszczyznowy wstrząs – nie tylko zresztą na rynku nieruchomości. Co więcej, kolejne tygodnie lockdownu mijają i trudno jednoznacznie prognozować, jakie będą zarówno krótkoterminowe, jak i dalekosiężne skutki tej bezprecedensowej sytuacji.