Artur Ilgner: Skąd się biorą nasze frustracje

Gdyby jednak zastanowić się nad tym poważniej, i odnieść pytanie do „stanu ducha"

naszego społeczeństwa, należałoby zapytać kim jest frustrat? Czy jest to ktoś, kto przed prezydenckimi wyborami uwierzył premierowi, że COVID-19 na kolanach wyczołguje się z Polski, a teraz na powrót ma żyć w kolorowych strefach? Kogo codzienne komunikaty o wzroście zachorowań i umieralności w Polsce, braku łóżek w szpitalach, respiratorów, lekarzy i pielęgniarek przyprawiają o kołatanie serca? I już nie chce mu się „złapać fuchy", zdradzić żony, pójść z dziećmi do kina? Kto widząc, co wyprawiają tzw. politycy ze wstrętem wyłącza telewizor? Kto zamiast wspólnego obiadu wypędza rodzinę do McDonald's? Czy może jest to ktoś, kto choć wkłada maseczkę i wykonuje swoje obowiązki, robi to gnuśnie i ze wstrętem. Bez „błysku w oku”, owej "iskry bożej", tak rzadko spotykanej dzisiaj jak „Strażnica”- pismo Świadków Jehowy. Wbrew pozorom przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Między innymi: rozwój technologii informatycznej, której przeciętni, nawet młodzi ludzie, nie są w stanie opanować, chaos informacyjny, natłok sprzecznych wiadomości. Nie bez znaczenia jest cynizm polityczny, nie tylko nasz, zaściankowy. Skutek jeden: poczucie zagubienia i bezradności wywołane nie tylko pandemią, która jeszcze bardziej przyśpieszyła i uwidoczniła ten proces. Wnikliwie, pięknie i mądrze napisała o tym nasza noblistka ("Polityka" nr 40, "Przestaliśmy rozumieć złożoność świata").

