Jan Maciejewski: To się już nie sklei

Mieszkańcy „polskiej Lombardii” nadają się do tej roli jak mało kto. Odróżniają się, jeśli nie gwarą, to chociaż akcentem. A do tego przecież sami chcieli autonomii, prawda? No to proszę bardzo, teraz będą ją mieli. Nie ma znaczenia, że kopalnie widziałeś tylko z okien autobusu, a zetknąć się z wirusem miałeś szansę podobną jak minister w Warszawie czy sprzedawca w sklepie spożywczym w Szczecinie. Nikomu nie przyjdzie na myśl, że gdyby z podobną gorliwością jak wśród górników zacząć przeprowadzać badania w hucie szkła na Podkarpaciu czy w zagłębiu miedziowym na Dolnym Śląsku, to efekty byłyby pewnie podobne. Liczy się tylko to, że wreszcie znalazł się winny. A że zawsze był jednocześnie trochę na uboczu i rzucał się w oczy, to karuzela uprzedzeń i fałszywych schematów kręci się w najlepsze.