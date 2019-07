Zielonka: Polska, centrum świata

O profesorach mówią z pogardą Rafał Ziemkiewicz z prawej strony i Sławomir Sierakowski z lewej. Nic więc dziwnego, że ogarnął mnie strach gdy kierownik Katedry Nowych Mediów i Dziennikarstwa Collegium Civitas zaprosił do publicznej debaty kilkunastu polskich profesorów pracujących na zagranicznych uczelniach. Albo będziemy pod obstrzałem, pomyślałem, albo nas nikt nie będzie słuchał. Co paru jajogłowych emigrantów ma do powiedzenia o centrum świata, czyli Polsce? Byłem więc mile zaskoczony, gdy na sali wykładowej w Pałacu Kultury przywitały nas tłumy polskich koleżanek i kolegów: uczonych, dziennikarzy, przedsiębiorców, działaczy społecznych i studentów. Na sali nie było tylko polityków, choć dyskusja była głównie o demokracji i gospodarce. Naszym celem była próba zrozumienia otaczającej rzeczywistości, bo bez takiego zrozumienia, czy diagnozy trudno dozować polityczne lekarstwa.

