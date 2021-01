Lockdown musiałby trwać 10 lat, by pomóc klimatowi

- Emisje gazów cieplarnianych znów będą rosły w miarę, jak świat będzie odbudowywał się po kryzysie pandemii. Chcąc wpłynąć znacząco na kwestie klimatyczne, trzeba by utrzymać podobne ograniczenia przez kolejnych dziesięć lat – podkreślała Colette Lewiner, starszy konsultant w dziale Energy and Utilities w firmie Capgemini, komentując najnowszą edycję jej raportu World Energy Markets Observatory (WEMO) 2020.

- Raport Capgemini WEMO wskazuje, że postęp technologiczny i odnawialne źródła energii przyczyniają się do spadku kosztów zarówno jej wytwarzania, jak i przechowywania, co jest istotną kwestią, ponieważ wskazuje na jeszcze większy potencjał takich rozwiązań – podkreśla Paweł Szwajkos, menedżer w Capgemini Polska. Raport przypomina, że spowolnienie gospodarcze z 2019 r. doprowadziło do wolniejszego wzrostu globalnej emisji GHG- (o 0,6 proc.), co jednak i tak oznaczało jej rekordowy poziom. Dopiero pandemia odwróciła wzrostowy trend.