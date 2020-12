Andrew McAfee: Nie potrzebujemy więcej zasobów, by się rozwijać

Jeśli niepokoimy się losami środowiska, musimy polegać na dowodach, a nie intuicji. Ratowanie planety to jest zbyt ważna sprawa, aby odrzucać jakąś innowację z powodu widzimisię – mówi Grzegorzowi Siemionczykowi amerykański ekonomista Andrew McAfee.

Grzegorz Siemionczyk, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu" został laureatem XVIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego w kategorii „wywiad”. Nagrodę otrzymał za rozmowę z amerykańskim ekonomistą Andrew McAfee.

Plus Minus: Świat może się bogacić, a jednocześnie zużywać coraz mniej surowców – takiej tezy broni pan w książce „More from Less". To brzmi zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe...

Ja również tak sądziłem, gdy zetknąłem się z ideą dematerializacji w artykule Jesse'ego Ausubela z 2015 r. – „Powrót natury: jak technologia wyzwala środowisko". Dematerializacja to zdolność do powiększania gospodarek i zaspokajania naszych potrzeb oraz zachcianek konsumpcyjnych, której towarzyszy spadek zużycia zasobów naturalnych. Ausubel dowodził, że USA potrzebują coraz mniej aluminium, miedzi, stali, nawozów, wody itd. To wydało mi się tak nieprawdopodobne, że postanowiłem to sprawdzić i wyjaśnić. Trudno było mi uwolnić się od myśli, że rozwój nieuc...

