Cyfrowy Polsat z apetytem na buty

Okres wyłączności będzie trwał do 31 marca 2021 r. – w tym czasie planowane jest wynegocjowanie i podpisanie finalnej umowy. Transakcja zapewni spółce Eobuwie pozyskanie nowych, silnych akcjonariuszy mniejszościowych, a Grupie CCC pozyskanie 1 mld PLN i jednoczesne utrzymanie pozycji akcjonariusza większościowego w Eobuwie.

Grupa CCC pozyskane środki planuje przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę i refinansowanie zobowiązań, w kwocie ok. 0,4 mld zł, jak i dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń (lock-downów) związanych z pandemią COVID-19, oraz rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania, na bazie posiadanej opcji call wykupu, 25 proc. akcji Eobuwie należących obecnie do MKK3.