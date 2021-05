Energetyka w szponach wielkiej polityki

– Energetyka jest jednym ze strategicznych tematów w debacie, jest jedną z najważniejszych płaszczyzn, na których opieramy naszą codzienność, niestety zauważamy to dopiero, gdy dzieje się coś nie tak – mówi gość podcastu. – Problemy jednostek energetycznych w Polsce mogą bardzo łatwo rozlać się na cały region, a nawet Europę. Zaburzenia związane z pracą elektrowni Bełchatów były odczuwalne nawet w północnej Afryce – mówi. Jak zauważa Jakub Wiech, by w przyszłości uniknąć takich kryzysów, potrzebujemy energetyki rozproszonej, zróżnicowanej, by awarie dużych bloków, takich jak Bełchatów nie zaburzały pracy całego systemu energetycznego.

