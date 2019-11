22 rolników aresztowanych za zanieczyszczanie powietrza

Niezastosowanie się do przepisów grozi karą w wysokości do 100 tys. rupii (ok. 1420 dolarów).

Zanieczyszczenie powietrza w północnych Indiach w zimie przybiera katastrofalne wartości głownie z powodu wypalania pól i emisji spalin samochodowych.

Na początku listopada indeks powietrza w New Delhi wyniósł prawie 500 PM2,5, co oznacza niemal dziesięciokrotne przekroczenie normy.

We wtorek parlamentarzyści opozycji zażądali, aby rząd zniechęcił rolników do wypalania pól i zapewnił im specjalne maszyny do usuwania resztek poprzednich upraw. Chcą też, aby indyjskie elektrownie przestawiono z węgla na gaz ziemny.

W regionie stołecznym Indii, który zamieszkuje ok. 48 mln ludzi, wprowadzono już przepisy, które miały na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza - takie jak ograniczenie ruchu, zakaz używania diesli czy ograniczenie budowy domów. Te przepisy jednak nie spowodowały pożądanego efektu, głownie dlatego, że zabrakło współpracy rządów stanowych w przestrzeganiu nowego prawa.