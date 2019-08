Eksperci: Dżungla amazońska produkuje 20 proc. tlenu? Nie

- Widziałam informacje o 20 proc. (tlenu produkowanego przez dżunglę amazońską - red.) w różnych miejscach w mediach społecznościowych, ale to nie ma sensu - mówi Mills w rozmowie z "Newsweekiem". - Jest wiele powodów do niepokoju - nawet przerażenia - z powodu karczowania i wypalania dżungli amazońskiej, ale obawa o zasoby tlenu na Ziemi do nich nie należy - twierdzi.

