Australia: Minister środowiska Melissa Price zgodziła się na kopalnię zagrażającą 12 gatunkom www.camecoaustralia.com

Była minister środowiska Australii, Melissa Price, miała świadomość, że wydanie zgody na budowę kopalni uranu w Australii Zachodniej będzie grozić wyginięciem do 12 tamtejszych gatunków, ale mimo to wydała taką zgodę tuż przed wyborami - informuje "The Guardian".