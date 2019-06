Finlandia: Katedra włącza się w walkę ze zmianami klimatu kallerna [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Osiem kolejnych fińskich gmin ogłosiło zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla o 80 proc. do 2030 roku (punktem wyjścia jest poziom emisji z 2007 roku). To znacznie ambitniejszy cel niż ten, który stawia sobie fiński rząd, chcący w tym samym czasie zredukować emisję dwutlenku węgla o 39 proc. w porównaniu z poziomem emisji z 2005 roku.