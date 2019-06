Wielka Brytania: Greta Thunberg ma już swój mural

Szwedzka nastolatka, która stała się inspiracją dla ruchu eko-aktywizmu, została uhonorowana 15-metrowym muralem w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

15-letnia Greta Thunberg, uczennica ze Szwecji, przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju prowadziła samotny strajk przed parlamentem, domagając się, by szwedzcy politycy zajęli się problemem zmian klimatycznych. W jej ślady poszło ok. 20 tysięcy uczniów z całego świata (m.in. z Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii, USA i Japonii).

Poniżej dalsza część artykułu

Thunberg została ostatnio uhonorowana w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Artysta Jody Thomas namalował 15-metrowy mural dla młodej aktywistki, aby - jak tłumaczył - uwiecznić jej wpływ na ruch ekologiczny.

Ogromne dzieło przedstawia Gretę, obecnie 16-letnią, w większości zanurzoną w lodowatej wodzie, otoczoną topniejącymi czapami lodowymi, na tle burzliwego nieba. Thomas nad swoim muralem pracował przez dwa tygodnie. Stanowi on część największego festiwalu sztuki ulicy w Europie - Upfest.

- To największy mural, jaki do tej pory zrobiłem. Komentarze, które otrzymałem po jego wykonaniu od wszystkich, były niesamowite - ze wszystkich grup wiekowych i środowisk - mówił Thomas. - Sztuka zawsze świetnie jednoczy - dodał.

A 15-meter mural has been painted in Bristol to honor teen climate change activist, Greta Thunberg pic.twitter.com/aJDPjIsSL1 — Reuters Top News (@Reuters) 7 czerwca 2019

Thunberg prowadzi swój protest do dziś - najpierw spędzała pod parlamentem każdy dzień przez dwa tygodnie (opuszczała wówczas zajęcia w szkole), teraz strajkuje co piątek. Dodaje, że swój protest zakończy, kiedy Szwecja zacznie zmniejszać emisję CO2 o 15 proc. rocznie.

15-latka ma też apel do swoich rówieśników. - Nie musicie strajkować, to wasz wybór. Ale po co się uczyć na przyszłość, skoro może jej nie być? To jest ważniejsze niż szkoła, tak sądzę - mówi.

Rodzina Thunbergów jest spokrewniona z Svante Arrheniusem, laureatem Nagrody Nobla, który w 1896 roku jako pierwszy skalkulował skutki efektu cieplarnianego spowodowanego emisją CO2. Svante Thunberg, ojciec Grety Thunberg, który nosi imię po swoim przodku przypomina jednak, że noblista pomylił się w kalkulacjach - jego zdaniem w punkcie, w którym jesteśmy obecnie, mieliśmy się znaleźć za 2 tysiące lat.