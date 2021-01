Sondaż: Co trzeci Polak za bezwarunkowym powrotem klas I-III do szkół

Minister zdrowia Adam Niedzielski kilkukrotnie podkreślał, że powrót najmłodszych dzieci do nauczania w trybie stacjonarnym w szkołach podstawowych będzie możliwy jeśli średnia liczba zakażeń będzie utrzymywać się na poziomie nie wyższym niż 10 tysięcy.

W porównaniu do początku listopada, gdy średnia dobowa liczba zakażeń wykrywanych w Polsce wynosiła 20-25 tysięcy obecnie sytuacja epidemiczna jest lepsza, a średnia dobowa liczba zakażeń wynosi poniżej 10 tysięcy.

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych wprowadzono też wiosną - od 12 marca do końca roku szkolnego w placówkach tych nie prowadzono zajęć edukacyjnych, a od 16 marca szkoły podstawowe były zamknięte.

Uczniowie z klas I-III uczą się w trybie zdalnym od 9 listopada - decyzja o przejściu najmłodszych uczniów na nauczanie zdalne miała związek z wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 7 listopada, gdy doszło do zaostrzenia reżimu kwarantanny w Polsce resort zdrowia informował o 27 875 zakażeniach koronawirusem w ciągu doby.

Na pytanie czy dzieci z klas I-III powinny wrócić po feriach do szkół w trybie stacjonarnym zadane uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl najwięcej - 32 proc. respondentów - odpowiedziało, że powinno się tak stać niezależnie od średniej dobowej liczby zakażeń.

26,3 proc. ankietowanych uważa, że dzieci z klas I-III powinny wrócić do szkół, jeśli liczba zakażeń będzie utrzymywać się na poziomie poniżej 10 tysięcy.

20,1 proc. respondentów jest zdania, że dzieci z klas I-III nie powinny jeszcze wracać do szkół.

21,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Występuje niewielka różnica pomiędzy kobietami (33%) a mężczyznami (31%), którzy uważają, że niezależnie od średniej dobowej liczby zakażeń dzieci powinny wrócić do szkół. Za powrotem dzieci do szkół niezależnie od liczby zakażeń są najczęściej osoby w wieku 25 – 34 (46%), które zarabiają pomiędzy 3001 a 5000 zł (35%) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (39%). W tej kwestii nie ma różnic pomiędzy kategoriami wykształcenia - komentuje wyniki badania Piotra Zimolzak, wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research.