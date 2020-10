Studenci zaliczą zajęcia pracując na rzecz walki z koronawirusem

Jak wskazuje resort, rozwiązania te nie mają zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy.

Zakłada się, że uczelnie, które dokonają zmian w programie studiów w powyższym zakresie, będą mogły kierować studentów deklarujących chęć uczestniczenia w realizacji zadań związanych ze zwalczaniem epidemii do ww. podmiotów zainteresowanych takim wsparciem, za pośrednictwem koordynatorów regionalnych do spraw związanych z sytuacją epidemiczną w uczelniach, którzy zostali wskazani przez środowisko akademickie we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do zadań koordynatorów należy m.in. współpraca z władzami województw i służbami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zwalczania skutków epidemii.