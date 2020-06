Matura 2020 bez maskotek i ustnych egzaminów

- Ustne matury będą zdawali jedynie uczniowie, którym wynik z tego egzaminu będzie potrzebny w rekrutacji na zagraniczną uczelnię - powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik. W całym kraju do matury ustnej zgłosiło się 327 osób. Najwięcej - ponad 280 - będzie zdawało język angielski. Ponad 20 osób zgłosiło się do zdawania języka polskiego, a 13 - języka niemieckiego, są też pojedyncze zgłoszenia do egzaminów z języka francuskiego i rosyjskiego.