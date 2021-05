Rządowy Program Kopernikański: Nowe natarcie na PAN

Choć w Polskim Ładzie napisano, że rządzący będą dbać o rozwój PAN, to z dokumentu dotyczącego powołania całego Międzynarodowego Programu Kopernikańskiego wynika co innego. – Obawiam się, że jeżeli taki program wejdzie w życie, z Polskiej Akademii Nauk zostanie wydmuszka. Wszystko, co cenne, zostanie przejęte przez rząd – ocenia dr hab. Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego i Szkoły Głównej Handlowej. Dodaje, że to sposób nie tylko na zawłaszczenie zasobów Akademii, ale także na stworzenie stanowisk dla osób bliskich władzy.