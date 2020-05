Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli otwartych od 6 maja

Rząd ogłosił, że od 6 maja dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków, które mają działać w reżimie sanitarnym. Ostateczną decyzję o otwarciu placówki podejmie organ, który nią zarządza (np. gmina), gdyż musi mieć na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące m.in. organizacji opieki, liczebności grup, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

W wytycznych znalazły się zalecania dotyczące m.in. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć. GIS wskazuje, że w grupie może przebyć do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczebność grupy o maksymalnie 2 osoby. Grupy nie powinny mieć ze sobą styczności, a każdą mają się opiekować ci sami opiekunowie.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko oraz każdego opiekuna. Do tej przestrzeni nie wlicza się m.in.: łazienek, kuchni, sal zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych, ciągów komunikacji wewnętrznej, magazynów. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Z wytycznych wynika, że organizacja pracy w placówce ma być tak opracowana, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą, np. należy wprowadzić różne godziny przyjmowania do placówek, różne godziny zabawy na dworze. Opiekunowie mają zachowywać między sobą 1,5-metrowy dystans społeczny. Personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać dystans wobec innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 metry. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do „przestrzeni wspólnej podmiotu", z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 mkw.