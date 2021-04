Czarnek o powrócie dzieci do szkół: będą zajęcia dodatkowe i wsparcie psychologiczne mat.pras.

To będzie radosny powrót do normalności - mówił w czwartek minister edukacji Przemysław Czarnek. Zaapelował do dyrektorów, aby tak zorganizowali pracę, żeby dzieci mogły wrócić do nauki stacjonarnej i nie planowali tzw. wolnych dni dyrektorskich na 4-7 maja.