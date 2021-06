Ambasador Polski wezwany do MSZ Izraela

W czwartek Sejm przyjął projekt ustawy przewidujący, że po 30 latach nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa, która była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa. W takiej sytuacji - według projektu ustawy - organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

W reakcji na głosowanie minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid oświadczył, że "Polska musi postępować właściwie w stosunku do ocalałych z Holokaustu, w przeciwnym razie ucierpią jej więzi z Izraelem".

Wiceszef MSZ o oświadczeniu Izraela: Zła wola

Wkrótce po głosowaniu oświadczenie w sprawie wydała ambasada Izraela w Polsce. "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" - brzmiał fragment tekstu.

Do "nieposuwania ustawy do przodu" wezwał Polskę rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price.

W niedzielę izraelskie media poinformowały, że do MSZ Izraela wezwany został ambasador Rzeczypospolitej Marek Magierowski.