Kłótnia o mapę: Armia Korei Płd. ćwiczy obok spornych wysp

Ćwiczenia odbywają się w momencie, po tym jak spotkanie z udziałem przywódców obu państw zostało odwołane, w związku ze sporem dotyczącym mapy, jaką umieszczono na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Tokio.

Na mapie tej wyspy nazywane w Korei Południowej Dokdo, a w Japonii - Takeshima, zostały przedstawione jako część terytorium Japonii. Tymczasem prawo do ok. 90 wysepek położonych na Morzu Japońskim, pomiędzy Japonią a Koreą Południową, roszczą sobie oba kraje.

Tokio odrzuciło żądanie Seulu, by usunąć wyspy z mapy Japonii umieszczonej na stronie igrzysk. Korea Południowa zwróciła się o mediacje do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Niektórzy politycy z Korei Południowej wzywają do bojkotu igrzysk przez Koreę.