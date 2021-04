Grupa Wyszehradzka: Polska, Słowacja i Węgry wspólnie w sprawie Rosji

Czesi w sobotę ogłosili decyzję o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów, których zidentyfikowano jako szpiegów w sprawie związanej z eksplozją ogromnego składu amunicji w 2014 roku.

Premier Andrej Babis powiedział, że posunięcie to opiera się na "jednoznacznych dowodach" dostarczonych przez czeski wywiad i służby bezpieczeństwa, które wskazują na udział rosyjskich agentów wojskowych w masowej eksplozji w Vrbieticach na wschodzie Czech, w której zginęło „dwóch niewinnych ojców”.

- Do tej pory w stosunku do Rosji czeskie elity były podzielone. Ale po tych rewelacjach sytuacja musi się zmienić. Bo w polityce zagranicznej Czechy były zawsze bardzo wrażliwe na punkcie bezpieczeństwa, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. A to przecież nawet nie afera szpiegowska, ale wojskowy atak na Czechy - mówi "Rzeczpospolitej" Milan Nič, ekspert berlińskiego think tanku DGAP.



W związku z napięciem na linii Praga - Moskwa, ministrowie spraw zagranicznych Grupy wyszehradzkiej wydali oświadczenie, w którym potępiono wszystkie działania zagrażające bezpieczeństwu suwerennych państw i ich obywateli.

"Jesteśmy gotowi do dalszego wzmacniania naszej odporności przeciwko działaniom wywrotowym. Będziemy to czynić zarówno na poziomie narodowym, jak i we współpracy z naszymi sojusznikami z NATO, a także w ramach Unii Europejskiej" - przekazano.



"Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Słowacji i Węgier wyrażają solidarność z ostatnimi działaniami podjętymi przez Czechy, naszego bliskiego partnera, sojusznika i sąsiada" - czytamy.