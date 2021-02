Birma: Gdzie jest szefowa rządu? Nie wiadomo. USA grożą sankcjami

Według przedstawicieli armii w czasie wyborów doszło do 10,5 mln przypadków nieprawidłowości.

"USA zdjęły sankcje nałożone na Birmę w czasie ostatniej dekady w związku z postępami na drodze do demokracji" - podkreślił Biden. Jak dodał "odwrócenie tego procesu" może wiązać się z ponownym nałożeniem sankcji.

Wydarzeń w Birmie nie potępiły Chiny, które wezwały jedynie obie strony do poszanowania konstytucji.

24 godziny po aresztowaniu nieznane jest miejsce pobytu 75-letniej Suu Kyi, prezydenta kraju, Win Myinta i innych przywódców NLD. Armia nie przekazuje informacji na temat miejsca pobytu zatrzymanych.

Min Aung Hlaing obiecuje Birmańczykom wolne i uczciwe wybory i przekazanie władzy zwycięskiej w nich partii.

Aung San Suu Kyi wezwała do protestów przeciwko dyktaturze wojskowej w oświadczeniu przygotowanym przed jej aresztowaniem i opublikowanym w poniedziałek. Reuters pisze jednak, że nie ma sygnałów, by w Birmie doszło do protestów.