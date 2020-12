Turcja apeluje do UE o "zdrowy rozsądek" AFP

Turcja wezwała UE, by ta odwołała się do "zdrowego rozsądku", by zakończyć spór dotyczący spornych roszczeń Turcji i Grecji we wschodniej części Morza Śródziemnego i praw do znajdujących się tam surowców energetycznych.