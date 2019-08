Wałęsa: Trump nie przyjedzie przez huragan, ale nasz Lech Wałęsa Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Opadnie kurz po wyborach i wtedy na pewno do nas przyleci. Po prostu odłożył to w czasie, by pogoda była spokojniejsza - mówi o odwołanej wizycie Donalda Trumpa były prezydent Lech Wałęsa.