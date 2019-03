Mosbacher: Mam nadzieję na zniesienie wiz dla Polaków w 2019 r.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wyraziła na antenie Polsat News nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wprowadzić program bezwizowy dla Polaków wyjeżdżających do USA.

- Zamierzam doprowadzić do wprowadzenia programu bezwizowego dla Polaków zanim opuszczę kraj. Mam nadzieję, że będzie to w tym roku - mówiła Mosbacher.

Ambasador była też pytana o ewentualne umieszczenie w Polsce bazy wojsk USA, o której prezydent Andrzej Duda, w czasie wizyty w Waszyngtonie, mówił roboczo jako o "Forcie Trump". - Nie używamy określenia "Fort Trump". Wolimy mówić o trwałej obecności. Jesteśmy bowiem w trakcie negocjacji. Chciałabym jednak jasno powiedzieć - nasza obecność w Polsce będzie większa i trwała - podkreśliła.

Dopytywana czy żołnierze USA będą stacjonować w amerykańskiej bazie w Polsce odparła, że "nie jestem pewna co to oznacza". - Jesteśmy w Polsce. Byłaby to więc z pewnością baza w Polsce. Ale Polska ma wiele baz wojskowych. Pracujemy nad tym, gdzie najlepiej powinniśmy tego dokonać. Wojsko będzie brało pod uwagę wiele okoliczności związanych z uwarunkowaniami przestrzennymi, infrastrukturą i wieloma innymi kwestiami - mówiła. Dodała, że decyzji w tej sprawie należy oczekiwać "bardzo niedługo".

Mówiąc o wizach dla Polaków Mosbacher zapewniła, że zamierza doprowadzić do tego, aby przed opuszczeniem przez nią Polski zostały one zniesione.

- Chciałabym prosić wszystkich Polaków, by skorzystali z szansy otrzymania wizy i odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, żebyśmy mogli osiągnąć ruch bezwizowy, obniżając wskaźnik odmowy przyznania wiz do koniecznych trzech procent. Pomóżcie mi w tym! Dziękuję - dodała.