Brexit: Mateusz Morawiecki rozmawiał z Theresą May

- Umowa, którą udało się wypracować, to najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć - uważa premier Mateusz Morawiecki.

"Rozmawiałem właśnie z brytyjską Premier Theresą May o przygotowaniach do szczytu, który określi, jak będzie wyglądał #Brexit. Polska zawsze opowiadała się za mądrym kompromisem, a umowa, którą udało się wypracować, to najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę odbędzie się w Brukseli szczyt przywódców i rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Na spotkaniu ma zostać zatwierdzona umowa wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Oprócz tego politycy mają zatwierdzić dokument, który będzie dotyczył przyszłych relacji Londynu z Brukselą.

Czytaj także:

Brexit lepszy niż pozostanie w UE? May nie odpowiada

Wielka Brytania: Rząd straci większość w Izbie Gmin?

Brytyjska premier do Brukseli uda się już w sobotę. Theresa May ma zaplanowane spotkanie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

Przed niedzielnym szczytem nadal pojawiają się wątpliwości dotyczące treści porozumienia. Rząd Hiszpanii nie zgadza się z fragmentem, który może dotyczyć Gibraltaru.