Zawał europejskiej gospodarki. Historyczny dół strefy euro

Nie ponad tydzień temu firma analityczna IHS Markit wstępnie obliczyła, że zbiorczy PMI, obejmujący sektor przemysłowy i usługowy, tąpnął w marcu w strefie euro do 31,4 pkt z 51,6 pkt w lutym. To był najniższy odczyt tego wskaźnika w historii, sięgającej 1998 r., a także największa miesięczna zniżka. W piątek IHS Markit podała, że ostateczny odczyt jest jeszcze gorszy: PMI spadł do 29,7 pkt.

Wstępny odczyt opierał się na badaniach prowadzonych między 12 a 23 marca, a ostateczny zawiera też odpowiedzi udzielone przez firmy później. To, że uzupełnienie próby tak mocno obniżyło PMI, pokazuje, że firmy, które wypełniły ankietę IHS Markit pod koniec marca oceniały swoją sytuację znacznie gorzej niż te, które zrobiły to wcześniej, gdy jeszcze nie wszędzie obowiązywały daleko idące ograniczenia kontaktów społecznych.

Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt oznacza, że gospodarka (albo dany sektor) kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tych zmian. Marcowe odczyty sugerują, że gospodarka strefy euro znalazła się w najgłębszej recesji w swojej ponad 20-letniej historii. Takiego gospodarczego szoku zachodnia Europa prawdopodobnie nie doświadczyła od czasu II wojny światowej.

W najgorszej sytuacji zdają się być Włochy, gdzie zbiorczy PMI tąpnął w marcu do zaledwie 20,2 pkt. z 50,7 pkt w lutym. Nigdy wcześniej, nawet w apogeum globalnego kryzysu finansowego oraz podczas kryzysu fiskalnego w strefie euro, wskaźnik ten nie spadł poniżej 30 pkt. Zbiorczy PMI w Hiszpanii znalazł się na poziomie 26,7 pkt, we Francji na poziomie 28,9 pkt, a w Niemczech na poziomie 35 pkt.

Główna składowa usługowego PMI w strefie euro, wyrażająca zmianę poziomu bieżącej aktywności firm, zanurkowała do najniższego w swojej historii poziomu 26,4 pkt z 52,6 pkt w lutym br. (i 28,4 pkt według wstępnych obliczeń). Dla porównania, główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła do 39,5 pkt z 48,7 pkt w lutym. To wynik najsłabszy od kwietnia 2009 r. Cały przemysłowy PMI, uwzględniający m.in. zmiany w portfelach zamówień firm oraz w zatrudnieniu, zanotował nawet mniejszy spadek: do 44,5 pkt z 49,2 pkt w lutym. Sytuacja w przemyśle jednak prawdopodobnie gorsza. Konstrukcja PMI sprawia, że na wskaźnik ten pozytywnie wpływa wydłużanie się czasu dostaw, które zwykle świadczy o wzmożonym popycie na wyroby przemysłowe. Tym razem zjawisko to jest jednak pokłosiem zaburzeń w łańcuchach dostaw spowodowanych przez epidemię koronawirusa.