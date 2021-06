Polacy wciąż obawiają się koronawirusa. Boomu to nie zatrzyma

Polacy coraz mniej obawiają się też utraty pracy. W czerwcu tylko 16,5 proc. spośród pracujących respondentów oceniło, że sytuacja epidemiczna może pozbawić ich pracy lub zmusić do zaprzestania działalności gospodarczej. W maju odsetek ten wynosił 20,9 proc., a podczas poprzednich fal epidemii dochodził nawet do 50 proc.

Czerwcowe pogorszenie się nastrojów kłóci się nieco z odpowiedziami konsumentów na dodatkowe pytania, które od początku pandemii GUS zadaje w ramach tych badań. W czerwcu tylko 24 proc. ankietowanych oceniło, że sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia, w porównaniu do 29 proc. w maju i ponad 36 proc. w kwietniu. Jak zauważyli ekonomiści z banku Pekao, różnica między odsetkiem osób, które uważają Covid-19 za duże lub umiarkowane zagrożenie dla ich zdrowia, a odsetkiem osób, które uważają, że to zagrożenie jest mało lub zerowe, jest obecnie najmniejsza od początku pandemii.

Do zniżki BWUK przyczyniły się przede wszystkim gorsze niż w maju oceny dotyczące zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach oraz bardziej pesymistyczne oceny perspektyw gospodarki w najbliższych 12 miesiącach. W drugą stronę obliczany przez GUS barometr nastrojów ciągnął m.in. wzrost skłonności Polaków do dokonywania ważnych zakupów.

Jak podał w środę GUS, tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także skłonność konsumentów do dokonywania ważnych zakupów, zmalał w czerwcu do -14,8 pkt z -14,6 pkt.

„Konsument wychodzi na prostą, nawet jeśli nie jest bardziej optymistyczny co do perspektyw gospodarki i własnych finansów – skomentowali na Twitterze ekonomiści z Pekao.

Ekonomiści z PKO BP w opublikowanym w środę raporcie przewidują, że niezależnie od tego, co pokazują wskaźniki nastrojów, Polska jest u progu kolejnego boomu konsumpcyjnego. W ich ocenie gospodarstwa domowe zakumulowały około 85-102 mld zł „przymusowych” oszczędności. To kwota, która nie została wydana w związku z antyepidemicznymi ograniczeniami. „Postęp programu szczepień i znoszenie restrykcji uwolni wydatki konsumpcyjne, które będą zasadniczym motorem ożywienia. Wskazują na to zachowania konsumentów w państwach, które są światowymi liderami procesu szczepień (Izrael, Kanada)” – tłumaczą analitycy z PKO BP. I dodają, że w Polsce impulsem przedłużającym konsumpcyjny boom poza 2021 rok mogą się stać m.in. zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany w podatku PIT, które spowodują redystrybucję środków do gospodarstw domowych o niższych dochodach i wyższej skłonności do konsumpcji.