Dane z Chin dają nadzieję. Nie ma załamania w handlu

Eksport spadł o 3,5 proc. r./r., gdy średnia prognoz analityków mówiła o spadku o 12,8 proc. Import wzrósł o 2,4 proc., gdy prognozowano spadek o 7 proc. W piątek chińskie władze opublikują wstępne dane o PKB za pierwszy kwartał. Co prawda wszyscy się spodziewają, że będą one kiepskie, ale jest też duże pole do pozytywnych zaskoczeń.

- Bardziej pozytywne odbicie w Chinach może dać nadzieję inwestorom, że jest światło na końcu bardzo długiego i ciemnego tunelu, wskazujące, co się stanie, gdy gospodarki wyjdą z hibernacji - twierdzi Stephen Innes, strateg z AxiCorp.