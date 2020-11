Koronawirus przetrzebił sejmowych kierowców

– To groźna sytuacja, mogąca w najgorszym scenariuszu doprowadzić do paraliżu decyzyjnego państwa – ocenia były szef BOR gen. Marian Janicki. W ten sposób komentuje sytuację w Wydziale Obsługi Transportowej Kancelarii Sejmu. Z ustaleń „Rzeczpospolita” wynika, że wystąpił tam duży problem z zakażeniami koronawirusem.

Jak to możliwe, że epidemia tak mocno doświadczyła Wydział Obsługi Transportowej? Centrum Informacyjne Sejmu przekonuje „Rzeczpospolitą", że stosowano rygorystyczne środki bezpieczeństwa. „Kierowcy zostali wyposażeni w maski ochronne, środki dezynfekujące do rąk i samochodu, rękawiczki, maski ochronne dla pasażerów. W pomieszczeniach kierowców zostały zamontowane urządzenia do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji"' – wylicza CIS. „Ponadto Wydział Obsługi Transportowej wprowadził zasadę wyłączenia miejsca pasażera obok kierowcy z użytkowania w samochodach osobowych oraz ograniczenia liczby przewożonych pasażerów, zaś każdy kierowca w trakcie wykonywania zlecenia transportowego jest zobowiązany do założenia maski ochronnej (dotyczy to również pasażera)" – dodaje.