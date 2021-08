Entuzjazmu ws. szczepień nie ma obecnie w żadnej grupie wiekowej

Wśród zakażonych przeważają osoby do 40. roku życia – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Choć jak podaje Ministerstwo Zdrowia, codziennie wykonywanych jest między 30 a 40 tys. szczepień, są to przeważnie drugie dawki. – Zauważyliśmy, że bardzo mało przybywa nowych osób, które zapisują się na pierwsze szczepienie – mówi „Rzeczpospolitej" dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19. Dodaje, że im młodsza grupa, tym większe przekonanie, że Covid-19 mocno dotyka ludzi starszych, a młodsi przechodzą zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i dlatego nie zgłaszają się na szczepienia. – Entuzjazmu wobec szczepień nie ma obecnie w żadnej grupie wiekowej – dodaje. Poniżej dalsza część artykułu

Efekty niskiego zainteresowania szczepieniami już widać. Lekarze podkreślają, że do szpitali covidowych trafiają głównie pacjenci młodsi, którzy się nie zaszczepili. Wśród zakażonych osób najwięcej jest tych między 30. a 40. rokiem życia – wynika z danych przedstawionych na Twitterze przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. To aż 20,23 proc. wszystkich zakażonych w ciągu ostatniego miesiąca. Na drugim miejscu są osoby w wieku 21–30 lat. To także niemal 20 proc. „Zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych", podkreśla minister zdrowia i dodaje, że osoby, powyżej 60 lat – które są najszerzej zaszczepioną grupą – to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń.

Rząd już od końca lipca podkreśla, że czwarta fala pandemii jest nieuchronna. – Jesteśmy w okresie ciszy między falami, ilość wirusa w środowisku jest niewielka i zakażeń nie jest zbyt wiele. Ale już widać wzrosty zakażeń tam, gdzie szczepienia idą najsłabiej czyli w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie lubelskim – zwraca uwagę Grzesiowski. We wtorek najwięcej zakażeń stwierdzono w województwie małopolskim – 26. Na drugim miejscu była Lubelszczyzna z 24 przypadkami. Wszystkich stwierdzonych zakażeń było w Polsce 200. Szczyt fali prognozowany jest na koniec września/początek października.

Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób wcześniej się zaszczepiło. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w pełni zaszczepionych jest niespełna 18 mln Polaków (ok. 42 proc. społeczeństwa). A przynajmniej jedną blisko połowa rodaków. To wciąż zbyt mało, by można było mówić o odporności populacyjnej. Tym bardziej że pojawiające się nowe warianty SARS-CoV-2 – zwłaszcza Delta i Lambda – są wysoce zakaźne i wymagają wyższego poziomu wyszczepienia - nawet na poziomie 90 proc.

– Ze strony rządu nie ma chęci wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień, a same apele nie wystarczą. Tym bardziej że nawet nie egzekwuje się obecnie obowiązujących przepisów dotyczących noszenia maseczek w miejscach publicznych. Także na granicach nie sprawdza się dokładnie paszportów covidowych. To wszystko nie zachęca do szczepień – mówi Grzesiowski. I dodaje, że wraz z nadchodzącą jesienią i powrotem dzieci do szkół należałoby się zastanowić nad bardziej radykalnymi działaniami, a także powszechnym testowaniem np. dwa razy w tygodniu osób niezaszczepionych.