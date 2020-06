Epidemia w Polsce: Lepiej może być dopiero w listopadzie

– Jeszcze do końca tego tygodnia będziemy mieli w granicach 6–7 tysięcy testów, ale to już jest drugie testowanie w kopalniach Bolesław Śmiały czy Borynia i Budryk – mówił podczas konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tłumaczył też, że w woj. mazowieckim za wzrost zakażeń odpowiada m.in. baza firmy kurierskiej pod Warszawą, a także specjalistyczny szpital w Radomiu. W województwie łódzkim zakażenia są w szpitalach w Sieradzu i Tomaszowie.

Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że w Polsce prawie nie dochodzi do transmisji poziomych, a zakażenia wykrywane są w ogniskach. – Problem w tym, że jeśli dochodzi do tworzenia się ognisk, to musi istnieć transmisja pozioma – wyjaśnia prof. Gut. „Według definicji w transmisji poziomej wirus przenosi się między osobnikami tego samego pokolenia, transmisja pionowa zachodzi od matek do ich potomstwa. Czy na Śląsku chorują noworodki czy dorośli? Epidemia SARS-CoV-2 to transmisja pozioma" – napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, immunolog i specjalista profilaktyki zakażeń.