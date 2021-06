Zgromadzenia spontaniczne wciąż zakazane

Od kilku dni nie zauważono większych wzrostów liczby zakażonych osób ani chorych w szpitalach. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 572 nowych zakażeniach – najwięcej na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Zmarło 91 osób, z tego 61 z powodu współistnienia z Covid-19 innych chorób. – Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach – mówił na początku tygodnia Adam Niedzielski. Z kolei w środę powiedział: – Obserwujemy wyraźny spadek zakażeń, hospitalizacji, coraz mniejsza jest trafialność testów, czyli odsetek wykonywanych. Sytuacja zdecydowanie się poprawia. Systematyczne luzowanie nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyspieszenia pandemicznego – mówił minister, ogłaszając kolejne rozluźnienia reżimów sanitarnych. Nowe reguły będą obowiązywać od niedzieli do 25 czerwca – czyli do końca roku szkolnego.

W najbliższym czasie zmiany obejmą także transport publiczny – będzie obowiązywało obłożenie do 75 proc. miejsc. – Do tych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione – zaznaczył Niedzielski. Jak dodał, ma to być jedna z zachęt do szczepień.