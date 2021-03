Twarda dyscyplina albo twardy lockdown

Konflikt w Warszawie

We wtorek poinformowano o 16 741 nowych zakażeniach. To o ponad 2 tys. więcej niż przed tygodniem. W ostatni poniedziałek zakażeń było 14 578, tydzień wcześniej – prawie 4 tys. mniej. – Mamy 22,5 tys. zakażeń dziennie średnio w tygodniu – mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ciągu doby do szpitali trafiło ponad 1400 osób, a pod respiratory – 90. To rekord. I na pewno nie koniec.