Sondaż: Polacy chcą własnej, krajowej szczepionki

Polacy sceptycznie patrzą na sprowadzanie szczepionek z Chin lub Rosji, ale chcą własnego, krajowego źródła gwarantującego niezależność.

Rząd szykuje się do przyspieszenia Narodowego Programu Szczepień. Ma to umożliwić – już w II kwartale – znacznie większa liczba dawek szczepionek oraz wejście do gry czwartego producenta – firmy Johnson & Johnson. Rząd planuje też – o czym poinformowało we wtorek radio RMF – zmiany w systemie szczepień, tak by były one dokonywane w odległości nie większej niż 100 km od miejsca zamieszkania pacjenta. To zmiana, która jest efektem doświadczeń ostatnich kilku miesięcy, wejdzie w życie jeszcze w marcu. W tym miesiącu ruszają też szczepienia i rejestracja kolejnych roczników. Poniżej dalsza część artykułu

Politycy gabinetu Mateusza Morawieckiego cały czas zachowują jednak ostrożność, jeśli chodzi o komunikowanie tego, co wydarzy się w II kwartale. Głównie ze względu na ciągłe zmiany, rwące się dostawy i zamieszanie w I kwartale wynikające ze zmian i opóźnień u producentów. Pytanie też, na ile system jest przygotowany na znacznie większą liczbę szczepień.

– Część placówek nie może sobie z tym poradzić i myśli, by wycofać się z programu. Nie zapominajmy, że przecież na bieżąco leczą też ludzi – tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą" dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19.

Zdaniem dr. Grzesiowskiego system dystrybucji szczepionek należy udoskonalić, dodatkowo powinny być zorganizowane punkty masowych szczepień, np. w szkołach, sanatoriach czy szpitalach.

Jakie nastawienie do problemu wąskiego gardła, jakim jest dostępność szczepionek, mają Polacy? 73 proc. ankietowanych w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" chce, by Polska zainwestowała we własny przemysł farmaceutyczny i rozpoczęła produkcję szczepionek w kraju. To ma doprowadzić do uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł dostaw. Przeciwnego zdania jest tylko 10 proc. ankietowanych, a 16 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Polska będzie przygotowana na produkcję własnej szczepionki. Na początku marca pojawiła się też informacja, że przy wsparciu PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju, kierowanego przez Pawła Borysa) firma Mabion może rozpocząć jeszcze w 2021 r. produkcję szczepionki amerykańskiej firmy Novavax. Jak informował Borys, do transferu technologii może dojść w II kwartale tego roku.

O ile pomysł produkcji szczepionki w Polsce jest powszechnie akceptowany, o tyle zupełnie inaczej jest z ideą, by sprowadzić do nas preparaty z Chin lub Rosji. Z badania IBRiS wynika, że blisko 61 proc. ankietowanych nie zgadza się z takim podejściem. W tym 29,6 proc. „raczej" nie chce takiego rozwiązania, a 31,3 proc. „zdecydowanie" tego nie akceptuje.

Pomysł, by sprowadzać szczepionkę z wyżej wymienionych krajów, popiera 22,6 proc. ankietowanych, w tym 11,9 proc. „zdecydowanie" za tym optuje, a 10,7 proc. „raczej" by się ku niemu skłaniało. Zdania w tej sprawie nie ma 16,5 proc. ankietowanych. O sprowadzeniu szczepionek z Chin prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem. Jednak przedstawiciele rządu są sceptyczni i zwracają uwagę, że na kilku poziomach pomysł jest problematyczny. – Musielibyśmy przeprowadzić całą procedurę przyjęcia tej szczepionki w Polsce. Ponadto wyjaśnić opinii publicznej, dlaczego decydujemy się na ten ruch, omijając Europejską Agencję do spraw Leków. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wolumeny, które są proponowane z Chin i Rosji, to nie są wyjątkowo duże dostawy – mówił w poniedziałek na antenie #RZECZoPOLITYCE prezes Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.