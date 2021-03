Rząd nie chce Sputnika, myśli o szczepionce z Chin. Eksperci zdziwieni

Eksperci dziwią się tej zapowiedzi: – Nie będzie to na pewno decyzja zgodna z aktualną wiedzą medyczną. Jeśli EMA dopuszcza do obrotu na terenie UE jakikolwiek lek, to znaczy, że obowiązuje on na terenie całej Unii. To, że polski rząd nie jest zainteresowany, wynika z innych względów niż medyczne – komentuje dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. covidu przy Naczelnej Radzie Lekarskiej.