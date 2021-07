Koronawirus. Jak skuteczne są szczepionki wobec wariantu Delta? Fauci w Senacie

Paul podkreślił, że za kłamstwo przed Kongresem grozi kara do pięciu lat więzienia.

W czasie wysłuchania Fauciego w Senacie doszło do wymiany zdań między czołowym amerykańskim epidemiologiem, a senatorem Randem Paulem, który oskarżył Fauciego o kłamstwa na temat finansowania przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) badań w chińskim Instytucie Wirusologii w Wuhan.

Partia Republikańska w USA domaga się dalszego sprawdzania hipotezy, która głosi, iż koronawirus SARS-CoV-2 nie ma pochodzenia odzwierzęcego, lecz powstał w laboratorium w Wuhan.

Prezydent Joe Biden zażądał od swoich doradców i amerykańskiego wywiadu, by w ciągu 90 dni zbadali dokładnie sprawę pochodzenia koronawirusa i przedstawili mu raport.

Dominująca hipoteza na temat pochodzenia koronawirusa głosi, że jest to wirus odzwierzęcy.

Podczas wysłuchania w Senacie szefowa Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób, Rochelle Walensky poinformowała, że średnia dobowa liczba zgonów zakażonych koronawirusem w USA wzrosła do 239 w ubiegłym tygodniu, co stanowi wzrost tydzień do tygodnia o 48 proc.

Z kolei Fauci poinformował, że CDC dokonuje obecnie przeglądu danych dotyczących różnych grup zaszczepionych przeciw COVID-19 osób, aby określić jak długo szczepienie chroni przed COVID-19. Informacje te mają być wykorzystane, w celu przygotowania rekomendacji dotyczącej ewentualnego podania dawki "przypominającej" szczepionki.