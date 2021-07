Anglia w przyszłym tygodniu zniesie obostrzenia

- Anglia będzie pierwszym narodem w Wielkiej Brytanii, który zniesie prawny wymóg noszenia masek zachowania dystansu społecznego - ogłosił minister Sajid Javid. Nowe przepisy będą obowiązywały od 19 lipca.

Jednocześnie to, co kiedyś było ogłaszane jako "dzień wolności" jest teraz traktowane z większą ostrożnością przez rząd po gwałtownym wzroście liczby przypadków i obaw, że może być nawet 100 000 nowych infekcji dziennie w okresie letnim.

Javid ogłosił w parlamencie, że cztery warunki do złagodzenia surowych ograniczeń zostały spełnione, ale także wezwał ludzi do odpowiedzialnego działania, ponieważ związek między przypadkami i zgonami nie został jeszcze w pełni przerwany.

- Dzięki wspólnym poświęceniom Brytyjczyków i ochronnemu murowi naszego programu szczepień poczyniliśmy ogromne postępy - mówił Javid.

- Mocno wierzymy, że jest to właściwy czas, aby przybliżyć nasz naród do normalnego życia. To początek nowej fazy ciągłej ostrożności - powiedział.

Zdaniem ministra zdrowia, Anglicy nadal powinni nosić maseczki w zatłoczonych miejscach, takich jak transport publiczny.