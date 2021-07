Wielka Brytania. Minister zdrowia zakażony koronawirusem. Był w pełni zaszczepiony

Brytyjski minister zdrowia był już wcześniej zaszczepiony dwiema dawkami. W sobotę zachęcił Brytyjczyków, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby „zrobili to tak szybko, jak to możliwe”. Jego zdaniem to właśnie dzięki szczepieniu przechodzi zakażenie bez większych dolegliwości.

W sobotę w Wielkiej Brytanii potwierdzono 54 674 nowe zakażenia koronawirusem, wobec 51 870 w piątek. To najwyższe statystyki od połowy stycznia br. Zmarło 41 chorych z Covid-19 (w piątek 49).