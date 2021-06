Niedzielski: Zaszczepieni nie stanowią zagrożenia epidemicznego

Szef resortu zdrowia został na konferencji prasowej zapytany o ustanowione przez rząd limity dotyczące m.in. koncertów.

- Dokonaliśmy pewnego wyboru w zależności od obiektu, bo koncerty mogą być również na stadionie, gdzie jest w tej chwili 25 proc. możliwości zajmowanych miejsc, ale rzeczywiście postawiliśmy na to, że osoby, które są zaszczepione, nie są wliczane do limitów - oświadczył.

Czytaj także:

Rząd chce na wakacje utrzymać obowiązek noszenia maseczek

- W tej chwili w rozporządzeniu epidemicznym jest bardzo wyraźnie na każdym kroku podkreślane, że w dane limity nie wchodzą osoby zaszczepione, a nie wchodzą dlatego, że po prostu nie stanowią zagrożenia epidemicznego w czasie odbywającego się wydarzenia. Dotyczy to koncertów, rejestrowanych zgromadzeń, meczów piłki nożnej, kin, hoteli. To nie jest rozwiązanie ukierunkowane na jakiś jeden typ eventu, tylko to jest rozwiązanie, które w całości ma budować pewną kulturę bezpieczeństwa epidemicznego - dodał.