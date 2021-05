Lekarze skontaktują się z niezaszczepionymi osobami Fotorzepa, Jakub Czermiński

Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił się do lekarzy z prośba o skontaktowanie się z osobami, które do tej pory nie zarejestrowały do szczepienia przeciw COVID-19. Lekarze mają przeprowadzić z nimi rozmowy uświadamiające.