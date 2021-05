Andrusiewicz: 94 proc. testów na koronawirusa daje wynik negatywny

- Wydaje się, że trzecia fala epidemii zmierza do wygaszenia - skomentował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że tygodniowe spadki liczby nowych przypadków koronawirusa osiągają poziom 30-36 proc.

Andrusiewicz mówił, że nowych zakażeń najwięcej jest w woj. opolskim (9,8 na 100 tys. ludzi), najmniej w woj. podkarpackim (3 na 100 tys.).

- Cały czas spada wynikowość testów. Dzisiaj mówimy o pozytywnych wynikach 6 proc. wykonywanych testów. Miesiąc temu mieliśmy te wyniki na poziomie 30 proc. - podkreślił.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że spada liczba pacjentów z SARS-CoV-2 przebywających w polskich szpitalach, w związku z czym zmniejszana jest liczba "covidowych" łóżek szpitalnych.

- W ciągu ostatniego tygodnia ponad 4,5 tys. łóżek zostało zwolnionych z uwagi na fakt, że pacjenci covidowi zostali wypisani do domów - podkreślił.

- W tym tygodniu chcielibyśmy osiągnąć poziom 25 tys. łóżek dla pacjentów covidowych, ale na pewno będziemy ten poziom łóżek covidowych nadal zmniejszać, bo obłożenie łóżek sumarycznie to 11 tys. pacjentów (z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 - red.) - powiedział Andrusiewicz.

Z zapowiedzi rzecznika resortu zdrowia wynika, że w maju wygaszane będą kolejne szpitale tymczasowe.

- Chcemy, aby na każde województwo - prawdopodobnie poza Mazowszem - przypadał jeden szpital tymczasowy. Nie potrzeba nam tak dużej bazy łóżkowej dla pacjentów covidowych, lekarze są potrzebni w innych specjalizacjach, przy innych chorobach. Mamy odmrożone zabiegi planowe, chcielibyśmy, żeby te zabiegi planowe były jak najszerzej realizowane - mówił Wojciech Andrusiewicz.

Zadeklarował, iż resort chce, by pacjenci jak najszybciej "wrócili do diagnostyki, do leczenia" szczególnie w przypadku onkologii i kardiologii.

- Na pewno muszą też powrócić pacjenci na zabiegi planowe w zakresie ortopedii - zaznaczył.