Kiedy ozdrowieńcy mogą się szczepić przeciw COVID?

– To nie oznacza, że w tym okresie nie możemy się zaszczepić, to oznacza że w tym okresie osoba ma odporność. W momencie, kiedy szczepionki były mniej dostępne, bo było ich mało, wprowadzono zasadę, która pozwalała na przesunięcie szczepień ozdrowieńców w czasie, by podać preparat osobom bez jakiejkolwiek odporności – tłumaczy dr Szułdrzyński.

