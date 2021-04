Badacze: Po jednej dawce szczepionki we wszystkich grupach wiekowych znacznie spada ryzyko zakażenia

Badania Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) i Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazały silną odpowiedź przeciwciał po szczepieniu we wszystkich grupach wiekowych. Wszyscy, którym podano preparaty, wykazywali reakcję na ich otrzymanie. Badania te przeprowadzono na 370 tys. osób Wielkiej Brytanii. To jedna z największych do tej pory grup badawczych.

Trzy tygodnie po pierwszym szczepieniu, podanym między grudniem 2020 roku, a początkiem kwietnia 2021 roku, infekcje z objawami spadły o 74 proc. Infekcje bez zgłaszanych objawów spadły natomiast o 57 proc.

Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki Pfizer, były o 90 proc. mniej narażone na zakażenie. Naukowcy podkreślają, że na razie nie można było wyliczyć tego samego dla szczepionki AstraZeneca, gdyż zbyt mało osób biorących udział w badaniu otrzymało drugą dawkę tego preparatu.

Badanie wykazało także, że obie szczepionki były skuteczne przeciwko wariantowi koronawirusa, który stwierdzono w próbce pobranej we wrześniu w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii.

Dr Koen Pouwels, badacz z Wydziału Zdrowia Ludności Uniwersytetu Oksfordzkiego w Nuffield, powiedział, że dane potwierdzają decyzję o zwiększeniu luki między dawkami. - Ochrona przed nowymi infekcjami uzyskana dzięki pojedynczej dawce wspiera decyzję o wydłużeniu czasu między pierwszą a drugą dawką do 12 tygodni - powiedział. Jak dodał, liczby pokazały, że nadal istnieje szansa, że ??zaszczepieni ludzie mogą zakazić się COVID-19 i przekazać go innym. Podkreślił, że z tego powodu wciąż istotne jest zasłanianie w przestrzeni publicznej nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

W drugim badaniu, w którym udział wzięło prawie 46 tys. osób dorosłych, zaszczepionych jedną dawką, stwierdzono silne reakcje przeciwciał. Badacze podkreślają, że to znak, że szczepionki stymulują system obronny organizmu do ochrony przed wirusem we wszystkich grupach wiekowych. „Odpowiedzi przeciwciał zasadniczo utrzymywały się do 10 tygodni później” - stwierdzili naukowcy.

Jednym z odkryć, które zaskoczyło badaczy, była odpowiedź immunologiczna u osób w wieku powyżej 80 lat po drugiej dawce. Była ona bowiem znacznie większa niż w młodszych grupach wiekowych.

„Odkrycia te potwierdzają, jak ważne jest, aby ludzie otrzymali drugą dawkę szczepionki w celu zwiększenia ochrony” - zaznaczają badacze.

- Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaka jest odpowiedź przeciwciał i jak długo jest potrzebna, aby chronić ludzi przed zarażeniem COVID-19 długoterminowo. W przyszłym roku będziemy znać więcej odpowiedzi na nurtujące nas pytania - powiedziała Profesor Sarah Walker, główny badacz z Uniwersytetu Oksfordzkiego.