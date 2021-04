Koronawirus. Czy szczepionki chroną przed wariantem kalifornijskim? Wyniki badań

Zespół badaczy z koncernów Moderna i Novavax - producentów dwóch szczepionek na COVID-19 (tej drugiej nie dopuszczono jeszcze do użycia) oraz amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych pobrał próbki krwi od osób zaszczepionych szczepionką Moderny oraz uczestników testów klinicznych zaszczepionych szczepionką Novavax.

Następnie naukowcy sprawdzili jak przeciwciała chroniące przed COVID-19 znajdujące się w krwi zaszczepionych osób reagują na kontakt z wirusem B.1.429.

Jak się okazało szczepionki chronią przed wariantem B.1.429 równie skutecznie jak chronią przed tzw. brytyjskim wariantem koronawirusa (B.1.1.7). O wynikach swoich badań naukowcy napisali do "New England Journal of Medicine".