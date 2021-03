Poważne zastrzeżenia do rosyjskiej szczepionki EpiVacCorona. Uczestnicy badań przeprowadzili własne testy

Byli uczestnicy badań nad szczepionką EpiVacCorona, opracowaną przez słynny instytut „Wektor” na Syberii, przeprowadzili na własną rękę testy przeciwciał, wykorzystując zestawy powszechnie dostępne na rynku. Wysłali też próbki zamrożonego osocza krwi do niezależnych laboratoriów. O inicjatywie 120 osób poinformowała agencja Reuters.

„Mamy poważne obawy, co do skuteczności szczepionki EpiVacCorona” - stwierdziła grupa, na której czele stoi biznesmen Andriej Krynicki. List otwarty do Ministerstwa Zdrowia został opublikowany w środę. „Wyniki naszych testów odbiegają od tego, co (...) urzędnicy mówią w mediach, dlatego jesteśmy zaniepokojeni” - czytamy w oświadczeniu.

Autorzy listu otwartego stwierdzili, że członkowie grupy skorzystali z powszechnie dostępnych testów na przeciwciała i w 30 proc. wyniki były negatywne. Zaznaczyli, że zastosowane testy zostały polecone przez twórców szczepionki.